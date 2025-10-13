Cina | Guangxi usa escavatori anfibi ponti galleggianti motorizzati per controllo alluvioni
Escavatori anfibi e ponti galleggianti motorizzati sono stati utilizzati in un’operazione di controllo delle alluvioni a Nanning, nella provincia meridionale cinese del Guangxi. Questi sforzi portano la tecnologia all’avanguardia in prima linea nella risposta alle emergenze. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma661099466109942025-10-13cina-guangxi-usa-escavatori-anfibi-ponti-galleggianti-motorizzati-per-controllo-alluvioni Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
