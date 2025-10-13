Cina | Gansu Dunhuang ospita Global Mayors Dialogue

Un’ospite internazionale visita la Dunhuang Press a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, l’11 ottobre 2025. Dall’11 fino a ieri 12 ottobre, ospiti provenienti da Armenia, Italia, Turchia, Nepal e altri Paesi che hanno partecipato all’evento Global Mayors Dialogue – Dunhuang hanno visitato i luoghi di interesse culturale di Dunhuang, scoprendo il fascino storico della citta’. Degli ospiti internazionali visitano le grotte di Mogao a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, ieri 12 ottobre 2025. Dall’11 fino a ieri 12 ottobre, ospiti provenienti da Armenia, Italia, Turchia, Nepal e altri Paesi che hanno partecipato all’evento Global Mayors Dialogue – Dunhuang hanno visitato i luoghi di interesse culturale di Dunhuang, scoprendo il fascino storico della citta’. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

