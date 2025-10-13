Cina cos’è il visto K e perché non piace ai giovani
Nei moduli dell’immigrazione cinesi c’è un nuovo visto che sta facendo arrabbiare specialmente i giovani. Si chiama visto “K” e offre periodi lunghi di permanenza, una modalità di ingresso notevolmente più semplice e con più vantaggi all’ingresso sul territorio cinese. Nella storia, la Cina non ha avuto un destino facile. Nell’ultimo censimento, che risale al 2020, si è registrato uno scarso 0,1% della popolazione (di 1,4 miliardi di persone) di immigrati (dati del settimanale The Economist ). Ma nell’ultimo mese l’atteggiamento del governo di Pechino è cambiato. A differenza degli Stati Uniti di Donald Trump, la Cina sta aprendo le sue porte ai giovani talenti, grazie a questo visto, e vuole posizionarsi come un’alternativa, specialmente per chi lavora nel settore tecnologico. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: cina - visto
