Cina | commercio estero +4% nei primi 9 mesi

Le importazioni e le esportazioni totali di merci della Cina denominate in yuan sono aumentate fino a raggiungere 33.610 miliardi di yuan (circa 4.730 miliardi di dollari) nei primi nove mesi del 2025, con un incremento del 4% su base annua, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. Il tasso di crescita e' accelerato rispetto all'aumento del 3,5% registrato nei primi otto mesi dell'anno, secondo l'Amministrazione generale delle dogane (GAC). Le esportazioni di merci hanno guidato l'espansione complessiva nel periodo gennaio-settembre, con un aumento del 7,1% su base annua, fino a 19.950 miliardi di yuan, mentre le importazioni si sono attestate a 13.

