Cina accusa gli Usa di sabotare i negoziati | Trump minaccia dazi al 100% Vertice Apec in bilico

La Cina ha lanciato un’accusa frontale contro gli Stati Uniti, definendo la minaccia di dazi del 100% sulle importazioni cinesi da parte del presidente Donald Trump un “grave compromesso” al clima dei negoziati commerciali bilaterali. La reazione ufficiale di Pechino arriva a due giorni dall’annuncio di venerdì, segnando un’escalation che rischia di congelare il dialogo tra le due superpotenze economiche. In una nota diffusa sul sito del ministero del Commercio cinese, un portavoce ha bollato la mossa americana come un “tipico esempio di doppi standard”. “Gli Stati Uniti abusano da tempo del concetto di sicurezza nazionale e delle misure di controllo sulle esportazioni, applicando pratiche discriminatorie contro la Cina”, si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cina accusa gli Usa di sabotare i negoziati: Trump minaccia dazi al 100%. Vertice Apec in bilico

