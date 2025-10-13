Cina a settembre export a +8,3% e import a +7,4% su base annua crollano del 27% le esportazioni verso gli Stati Uniti

Dati positivi dal commercio cinese, che batte le aspettative degli analisti e fornisce a Pechino un’arma in più per negoziare con gli Stati Uniti sui dazi, proprio mentre Trump torna sui suoi passi Il commercio della Cina sorprende gli analisti. A settembre l’export è cresciuto dell’8,3%, sup. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cina, a settembre export a +8,3% e import a +7,4% su base annua, crollano del 27% le esportazioni verso gli Stati Uniti

