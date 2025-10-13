Cimice asiatica è allarme in Emilia Romagna | cos’è i danni e i possibili rimedi per difendere i raccolti

Bologna 13 ottobre 2025 – Sembrava un problema se non risolto, almeno ridimensionato. E invece ecco che la cimice asiatica torna a proliferare in Emilia Romagna e a fare grossi danni all’agricoltura. L’insetto parassita originario di Cina, Giappone e Taiwan, ha già iniziato a devastare i frutteti. E da quest’anno ha attaccato in modo più consistente anche le piantagioni di mais. Pere e mais, Sos raccolti: "Il flagello cimice asiatica" Cimice asiatica, 10 milioni di ristori per gli agricoltori. A lanciare l’allarme è l'assessore regionale all'Agricoltura Alessio Mammi, rispondendo a una interrogazione della consigliera di Fratelli d'Italia Annalisa Arletti: “Solo nella nostra regione sono stati dati 10 milioni di ristori e indennizzi per gli agricoltori: nel 2025, dopo due anni di miglioramento, la situazione è tornata a peggiorare e per questo stiamo portando avanti ricerche, anche in collaborazione con gli Stati Uniti, per trovare soluzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

