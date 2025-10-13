Cilea Opera Festival | si comincia con la pianista Beatrice Zoccali
Martedì 14 alle ore 18 si alzerà il sipario sul Cilea Opera Festival, Festival ufficiale dedicato a Francesco Cilea, accreditato e cofinanziato per il triennio 2025-2027 dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) Mistero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali – Direzione generale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: cilea - festival
Cilea Festival apre con la mostra dedicata al compositore: è il primo di tre eventi esclusivi
Cilea Festival apre con la mostra dedicata al compositore: è il primo di tre eventi esclusivi
Scopri gli eventi del Cilea Opera Festival 2025 a Palmi e Reggio Calabria: concerti, opere e tanto altro dal 14 ottobre al 20 novembre - facebook.com Vai su Facebook
Ricco programma di concerti previsti per il Festival che onorerà la storia di #FrancescoCilea - X Vai su X
Cilea Opera Festival, tutto pronto a Palmi per l’inizio della kermesse: gli appuntamenti in programma - Il 16 ottobre Palmi accoglierà il primo concerto del Cilea Opera Festival, Festival ufficiale dedicato a Francesco Cilea, accreditato e cofinanziato per il triennio 2025- Lo riporta strettoweb.com