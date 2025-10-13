Cieco da 50 anni ma fa la spesa e pota le siepi | ha incassato una cifra folle in tutti questi anni

Nonostante conducesse una vita normale, uomo di 70 anni, residente ad Arzignano in provincia di Vicenza, si è finto cieco per oltre mezzo secolo. Adesso l’uomo dovrà rispondere dall’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato, avendo accumulato, tra sussidi ed indennizzi, mezzo milione di euro. SI FINGE CIECO PER 50 ANNI – Secondo quanto emerso, secondo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Cieco da 50 anni ma fa la spesa e pota le siepi: ha incassato una cifra folle in tutti questi anni - SI FINGE CIECO PER 50 ANNI – Secondo quanto emerso, secondo i registri dell’Inail e Inps, il 70enne percepiva indennità e rendine dal 1972, per la precisione da 53 anni. Da dailynews24.it

cieco 50 anni faFalso cieco da oltre 50 anni, ha preso indennità non dovute per un milione - Percepiva un sussidio di invalidità per cecità assoluta ma faceva spesa e giardinaggio (ANSA) ... Lo riporta ansa.it

