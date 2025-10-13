Ciclocross | in Valdarno il Campionato Toscano tutti i risultati
Bucine, 13 ottobre 2025 – In località Campitello nei pressi di Bucine in provincia di Arezzo, si è aperta la stagione ciclocampestre in Toscana con la disputa del Campionato Regionale. L’organizzazione è stata curata dalla Fracor con il coordinamento generale di Francesco Ghiarè. Erano presenti il tecnico regionale del settore Stefano Burgassi, Stefano Bolognesi della Struttura Tecnica e il tecnico dell’XCO Sandro Ceccarelli. Quattro le partenze effettuate compresa quella della categoria giovanissimi G6. I vincitori assoluti delle quattro batterie sono risultati Brian Ceccarelli, Filippo Cecchi, Gabriele e Gianluca Ponti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
