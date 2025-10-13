Ciclisti e automobilisti una convivenza difficile che spesso sfocia in tragedia

Tempo di lettura: < 1 minuto Ciclisti da una parte e automobilisti dall’altra. Un confronto continuo, un equilibrio sempre sottile tra chi occupa la strada con mezzi diversi pensando di esserne il padrone in quel momento. Storie sentite, battibecchi continui, colpi di clacson da una parte e ‘vaffa ‘ dall’altra per precedenze non date, sorpassi avventati e corsie occupate. Cose che non fanno notizia se di mezzo non ci scappa il fatto di cronaca, come successo questa notte sull ‘Appia. Un 58enne, in sella alla sua bicicletta, che è stato investito da un’auto e ha perso la vita. Senza voler entrare nel merito della questione, c’è da indagare e capire come si sono svolti i fatti e cosa ha portato al tragico evento, resta viva la questione dei ciclisti lungo le strade, spesso al buio e difficilmente riconoscibili se manchevoli di ogni elemento luminoso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ciclisti e automobilisti, una convivenza difficile che spesso sfocia in tragedia

In questa notizia si parla di: ciclisti - automobilisti

SP85, buche e vegetazione alta: disagi per automobilisti e ciclisti

È vero che i ciclisti sono più indisciplinati degli automobilisti? No. Per ora non ci sono prove, solo i pregiudizi degli automobilisti stessi https://benzinazero.wordpress.com/2025/10/04/e-vero-che-i-ciclisti-sono-piu-indisciplinati-degli-automobilisti-per-ora-non-ci- - X Vai su X

Tampona un ciclista e scappa: denunciata una donna. Raffica di automobilisti fermati alla guida ubriachi nel Fermano - facebook.com Vai su Facebook

Moto, sgasate e caos sulla litoranea Otranto-Leuca: «Una convivenza pericolosa» - Leuca in una domenica mattina di sole tra escursionisti, pellegrini, cicloturisti, famigliole, motociclisti che fanno mototurismo, raduni di auto d’epoca e ... Segnala quotidianodipuglia.it

Brindisi: «L’incrocio di via Sant’Angelo un pericolo per ciclisti e pedoni» - Il movimento Brindisi Pedala e Cammina che raccoglie associazioni e cittadini impegnati per la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale, ha deciso di passare alle vie di fatto Un percorso a ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it