Da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre si disputeranno a Santiago del Cile i Mondiali senior 2025 di ciclismo su pista: l’UCI ha reso noto l’elenco degli atleti iscritti, ma gli elenchi non sono ancora definitivi, presentando sia i titolari che le riserve per tutte le specialità. L’ Italia risulta iscritta a 21 delle 22 specialità previste (12 delle quali olimpiche), non partecipando soltanto alla gara di velocità a squadre femminile. Tra gli azzurri attualmente iscritti alle gare iridate spiccano Elia Viviani, al via soltanto nell’eliminazione, e Vittoria Bussi, in gara soltanto nell’inseguimento individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, gli iscritti dell’Italia per i Mondiali 2025: tante novità, l’ultima di Viviani, c’è Vittoria Bussi!

