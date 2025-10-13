Ciclismo | Edoardo Cipollini nipote di Mario professionista dal 2026

Lucca,13 ottobre 2025 – Il debutto tra i professionisti Edoardo Cipollini, nipote di Mario, lo ha già fatto in Toscana disputando a settembre il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano e la Coppa Sabatini a Peccioli, gare entrambe vinte dal giovane messicano Del Toro. Da qualche giorno anche l’ufficializzazione che sarà nella massima categoria con la stagione 2026 come a suo tempo fece il compianto babbo Cesare negli Anni Ottanta e lo zio Mario. La maglia sarà ancora quella della MBHBank Ballan CSB Colpack una società dove si è trovato bene. Vent’anni compiuti nel mese di aprile Edoardo arriva da una stagione dove non ha avuto certo fortuna, con il virus a inizio anno e la frattura della clavicola più tardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

