Cibo che educa | la refezione scolastica come leva per comunità sane e sostenibili

Lunedì 13 ottobre 2025, alle 14.30 nella Sala Castoldi dell’Università degli Studi di Bergamo, in Sant’Agostino, la città ospiterà la Food Policy Masterclass “Cibo che educa: la refezione scolastica come leva per comunità sostenibili”, inserita nella programmazione ufficiale del Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact, che celebra il decennale dalla firma avvenuta durante Expo 2015. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’ Università degli Studi di Bergamo, sarà un momento di confronto tra amministrazioni pubbliche, scuole, produttori locali, esperti e studenti sul ruolo delle mense scolastiche come laboratori di educazione alimentare, capaci di generare impatti positivi su salute, inclusione sociale, sviluppo economico locale e tutela ambientale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

