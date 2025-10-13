Cibo che educa | la refezione scolastica come leva per comunità sane e sostenibili
Lunedì 13 ottobre 2025, alle 14.30 nella Sala Castoldi dell’Università degli Studi di Bergamo, in Sant’Agostino, la città ospiterà la Food Policy Masterclass “Cibo che educa: la refezione scolastica come leva per comunità sostenibili”, inserita nella programmazione ufficiale del Global Forum del Milan Urban Food Policy Pact, che celebra il decennale dalla firma avvenuta durante Expo 2015. L’incontro, realizzato in collaborazione con l’ Università degli Studi di Bergamo, sarà un momento di confronto tra amministrazioni pubbliche, scuole, produttori locali, esperti e studenti sul ruolo delle mense scolastiche come laboratori di educazione alimentare, capaci di generare impatti positivi su salute, inclusione sociale, sviluppo economico locale e tutela ambientale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: cibo - educa
#FoodPolicyMasterclass: cibo che educa Il 13 ottobre Bergamo ospita un appuntamento di rilievo internazionale: #CiboCheEduca: la #RefezioneScolastica come leva per comunità sostenibili” Ore 14:30 - Università degli Studi di Bergamo, Aula Magna, Pi - facebook.com Vai su Facebook
Le mense scolastiche sono laboratori di educazione e sostenibilità. Il 13 ottobre a Bergamo la “ ”, nell’ambito del #GlobalForum2025. @UniBergamo - Aula Magna Iscrizioni: https://forms.gle/hQnnsSe1 - X Vai su X
Refezione scolastica a Napoli, la rivolta delle mamme: "Cibo scadente" - In Italia è emergenza edilizia scolastica, Legambiente: "Servirebbero 200 miliardi per rinnovare gli istituti" Elena Ferrario, presidente di Legambiente Scuola e Formazione, a Fanpage. Da youmedia.fanpage.it
Refezione scolastica, rivolta dei genitori a Napoli: “Lasagne crude, il cibo fa schifo” - Nella bufera il servizio di refezione scolastica a Napoli, dopo diverse segnalazioni arrivate ... Segnala fanpage.it