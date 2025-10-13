Ciak si gira | con Bellaria Film Festival la grande industria del cinema arriva in città
Il Bellaria Film Festival annuncia ufficialmente le date della sua 44ª edizione, che si terrà a Bellaria-Igea Marina dal 6 al 10 maggio 2026. Organizzato da Approdi, sotto la direzione generale di Sergio Canneto, il BFF è tra i più longevi festival italiani dedicati al cinema indipendente: un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: ciak - gira
Ciak, si gira a Corridonia: nel cast del nuovo film di Riccioni pure Pannofino
Ciak si gira, Treviglio accende i riflettori su cinema e cultura
Ciak a Firenze, Hershey Felder gira il suo film sulla Parigi del XIX secolo
Ciak, si gira! Il 16 ottobre saranno insieme sul set Miriam Leone, Claudio Santamaria, Fabrizio Gifuni, e Sergio Rubini per cominciare le riprese del nuovo film diretto da Sergio Rubini dal titolo “L’uomo giusto". www.ilsorpassocinema.com Vai su Facebook
Bari, ciak si gira: in corso Benedetto Croce spunta la troupe coreana...con Nunzia delle orecchiette - X Vai su X
Ciak, si gira: Villa Pizzo diventa un set per il film Usa - Il regista Tyler Perry girerà fino a venerdì il sequel di “Why did i get married? Secondo laprovinciadicomo.it
Film & rinascita Ciak a Castelluccio di Norcia - E si rende omaggio alla resilienza e alla rinascita del borgo di Castelluccio di Norcia devastato dal terremoto del 2016. Lo riporta lanazione.it