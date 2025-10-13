Ciak si gira a Napoli | via alle riprese del film sugli esordi di Gigi D' Alessio

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono inziate oggi a Napoli le riprese di “Solo se canti tu”, diretto da Luca Miniero e prodotto da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema. La pellicola porterà sul grande schermo la giovinezza di Gigi D’Alessio, che sarà interpretato da Matteo Paolillo.Accanto a Paolillo, Cristiana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

