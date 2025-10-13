Ci siamo conosciuti su Instagram sono andata in gran segreto in Nigeria a conoscerlo e sono rimasta incinta La gente disapprova ma ci amiamo | la storia di Sarah e Cyprian

Ilfattoquotidiano.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video sui social, un messaggio privato e una decisione tanto folle quanto romantica: p artire da sola per l’Africa, in segreto, per incontrare un uomo mai visto prima di persona. È l’inizio della storia d’amore tra Sarah, una ragazza tedesca, e Cyprian, un uomo nigeriano, finita ora sotto i riflettori dopo esser diventata virale sui social e rilanciata dai tabloid britannici. Tutto è iniziato per caso: Cyprian, dalla Nigeria, si imbatte in un video di Sarah, una ragazza tedesca con la sua stessa passione per i cavalli, e decide di scriverle in privato. All’epoca, lei era fidanzata, e la loro conoscenza è rimasta per mesi confinata a un’amicizia virtuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

