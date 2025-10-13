Ci ha lasciati anche lui Lutto nella moda italiana genio e visionario | è morto nella sua casa

Caffeinamagazine.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un simbolo che ha stregato le passerelle di tutto il mondo, una creatività fuori dagli schemi e uno stile capace di far sognare generazioni. Dietro quell’iconico dettaglio c’è molto più di un semplice brand: c’è una storia di coraggio, passione e rivoluzione tutta italiana. Ma oggi, arriva una notizia che nessuno avrebbe voluto leggere. >> “Oh, ma cosa fa?”. Iva Zanicchi incontra i fan e finisce malissimo, interviene anche la polizia: cosa è successo Basta un solo accessorio per evocare il suo nome: le scarpe dal tacco vertiginoso, impreziosite dal celebre pugnale, sono diventate un manifesto di seduzione e ribellione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lasciati - lutto

Lutto enorme Vasco Rossi: “Ci ha lasciati”. Lacrime

“Ci ha lasciati”. Lutto nella musica italiana: colpiti dalla tristezza Pausini, Vasco, Baglioni e Ramazzotti

“Ci ha lasciati per sempre”. Lutto nello sport: è morto il campione del mondo

Tanatologia e death café. Al via il festival Il Rumore del Lutto, dove «parlare di morte fa bene alla vita» - La tanatologa Maria Angela Gelati spiega l'importanza di parole e riti per dire e affrontare la morte - Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Ha Lasciati Lutto Moda