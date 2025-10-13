Christian Scaroni attacca il Team UAE Emirates di Pogacar | Sono disumani si sono presi tutto

Christian Scaroni si è sfogato all'arrivo del Trofeo Tessile e Moda 2025 dove si è qualificato solamente 4°, restando giù dal podio per lo strapotere della UAE che ha inanellato il 94° successo di stagione: "Vincendo la corsa con Yates, avevo chiesto se ci lasciavano un po' di visibilità. Non hanno voluto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

christian scaroni attacca teamChristian Scaroni attacca il Team UAE Emirates di Pogacar: “Sono disumani, si sono presi tutto” - Christian Scaroni si è sfogato all'arrivo del Trofeo Tessile e Moda 2025 dove si è qualificato solamente 4°, restando giù dal podio per lo strapotere ... Scrive fanpage.it

Christian Scaroni polemico con la UAE: “Ho chiesto di lasciarci il podio, sono poco umani. Tolta visibilità” - Christian Scaroni ha concluso al quarto posto il Trofeo Tessile & Moda, evento che ha raccolto l'eredità del Trofeo Baracchi e che oggi ha regalato ... Riporta oasport.it

