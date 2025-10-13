Christian Scaroni attacca il Team UAE Emirates di Pogacar | Sono disumani si sono presi tutto

Christian Scaroni si è sfogato all'arrivo del Trofeo Tessile e Moda 2025 dove si è qualificato solamente 4°, restando giù dal podio per lo strapotere della UAE che ha inanellato il 94° successo di stagione: "Vincendo la corsa con Yates, avevo chiesto se ci lasciavano un po' di visibilità. Non hanno voluto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

