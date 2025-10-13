Choco Italia appuntamento dal 17 al 19 ottobre a Santa Maria di Castellabate
Il Cilento diventa goloso con Choco Italia dal 17 al 19 ottobre, in Piazza Lucia, a Santa Maria di Castellabate. Choco Italia raggiungerà il Cilento, dopo il successo nel Molise e nel Lazio, per il suo terzo appuntamento di stagione. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre si fermerà in Piazza Lucia, a pochi metri . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: choco - italia
"Choco Italia in Tour": a Castellabate la fiera del cioccolato artigianale
?A Frascati Choco Italia in Tour Fiera del Cioccolato Artigianale e Dolcezze d’Italia alle 23… e così .. Tantissima gente a degustare il Cioccolato e le Dolcezze d’Italia …Vi aspettiamo anche domani dalle 10 alle 24…… Vai su Facebook
“Choco Italia in tour” a Castellabate dal 17 al 19 ottobre - “Choco Italia in Tour”: dal 17 al 19 ottobre, dalle 10 del mattino fino a tarda sera, torna la fiera del cioccolato artigianale. quotidianodelsud.it scrive