Choc per la morte di Incoronato il medico del 118 amato da tutti

Incredulità e rabbia, dolore e lacrime: San Severo, San Paolo di Civitate e la sanità di Capitanata sono sgomenti per la dipartita di Vincenzo Fernando Incoronato, il medico del 118 deceduto intorno alle 12.30 di domenica 12 ottobre a 1 km dal centro abitato, in via Rodolfo Morandi, mentre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Comunità sotto choc per la morte di Matteo Forner, 44 anni, nella cantina di famiglia. Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati: al momento dell'incidente era da solo. Firmato il nulla osta per la sepoltura, la rabbia dei sindacati

Bra sotto choc per la morte di Luisa Asteggiano, il suo corpo senza vita trovato in casa a Formente

Sbanda con la moto e si schianta, muore un medico del 118. Choc tra i colleghi: «Siamo sconvolti» - È questo il tragico bilancio dello schianto che si è verificato oggi, domenica 12 ottobre, alle 13. Riporta msn.com

Direttore 118 Foggia, 'morte Incoronato sconvolge tutti' - "È tra i colleghi più anziani del servizio di emergenza urgenza del 118 della provincia di Foggia. Come scrive ansa.it