Choc per la morte di Incoronato il medico del 118 amato da tutti

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incredulità e rabbia, dolore e lacrime: San Severo, San Paolo di Civitate e la sanità di Capitanata sono sgomenti per la dipartita di Vincenzo Fernando Incoronato, il medico del 118 deceduto intorno alle 12.30 di domenica 12 ottobre a 1 km dal centro abitato, in via Rodolfo Morandi, mentre. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

choc morte incoronato medicoSbanda con la moto e si schianta, muore un medico del 118. Choc tra i colleghi: «Siamo sconvolti» - È questo il tragico bilancio dello schianto che si è verificato oggi, domenica 12 ottobre, alle 13. Riporta msn.com

choc morte incoronato medicoDirettore 118 Foggia, 'morte Incoronato sconvolge tutti' - "È tra i colleghi più anziani del servizio di emergenza urgenza del 118 della provincia di Foggia. Come scrive ansa.it

