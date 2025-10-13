Baranzate (Milano), 13 ottobre 2025 – La Lpe di Baranzate ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per 57 lavoratori. Immediata la risposta del sindacato e dei lavoratori che hanno annunciato uno sciopero e un presidio di protesta davanti ai cancelli dell’azienda per martedì 14 ottobre dalle 8.30 alle 11.30. Quando il governo Draghi usò la “golden power”. La Lpe di Baranzate è una azienda che produce reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio e occupa 140 dipendenti, tutti altamente specializzati. E' considerata strategica a livello nazionale, tant'è che nel 2021 quando una società cinese tentò di acquistarla venne bloccata dall'allora Governo Draghi con lo strumento della " golden power ". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Choc alla Lpe di Baranzate, annunciato il licenziamento di 57 dipendenti: la parabola di una “azienda strategica”