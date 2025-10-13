Choc a Barcellona l’Al-Hilal di Inzaghi offre 400 milioni di euro per Lamine Yamal | lui non chiude

Una nuova offerta choc, che promette di scuotere le fondamenta del sistema calcio. Il club saudita dell’ Al-Hilal è pronto a pagare 400 milioni di euro per Lamine Yamal, fuoriclasse del Barcellona e stella più luminosa del calcio mondiale. A soli 18 anni, Yamal è già il calciatore più apprezzato al mondo e ha sfiorato il Pallone d’Oro. L’ Arabia Saudita vuole strapparlo all’Europa per farne un simbolo del suo campionato: l’Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi, è il club più in vista della Premier saudita, soprattutto dopo l’ultimo exploit al Mondiale per club. La cifra di 400 milioni di euro rappresenterebbe ovviamente il più grande trasferimento nella storia del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

