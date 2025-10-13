Choc a Barcellona l’Al-Hilal di Inzaghi offre 400 milioni di euro per Lamine Yamal | lui non chiude
Una nuova offerta choc, che promette di scuotere le fondamenta del sistema calcio. Il club saudita dell’ Al-Hilal è pronto a pagare 400 milioni di euro per Lamine Yamal, fuoriclasse del Barcellona e stella più luminosa del calcio mondiale. A soli 18 anni, Yamal è già il calciatore più apprezzato al mondo e ha sfiorato il Pallone d’Oro. L’ Arabia Saudita vuole strapparlo all’Europa per farne un simbolo del suo campionato: l’Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi, è il club più in vista della Premier saudita, soprattutto dopo l’ultimo exploit al Mondiale per club. La cifra di 400 milioni di euro rappresenterebbe ovviamente il più grande trasferimento nella storia del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: choc - barcellona
Yamal, offerta choc dall’Arabia: 400 milioni per convincere il Barcellona
14 ottobre a Barcellona. Presenti a nuovi eventi, in nuovi posti, senza mai porci limiti! #artecartaitalia #foreverpackaging Vai su Facebook
Lamine Yamal: l'Al Hilal di Inzaghi offre 400 milioni al Barcellona, che (per ora) rifiuta - Ma il calciatore non si trova bene con l'attuale allenatore e potrebbe vacillare davanti ad una super offerta cosa che creerebbe problemi ai blaugrana ... msn.com scrive