Chiusure idriche programmate in 34 comuni | ecco quando e dove mancherà l' acqua

Chietitoday.it | 13 ott 2025

Acqua razionata, anche nella settimana da lunedì 13 a lunedì 20 ottobre, in 34 comuni della provincia di Chieti. La Sasi comunica infatti che, al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate, che si possono consultare qui.Inoltre, per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

