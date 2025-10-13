Chiusi i valichi di frontiera tra Pakistan e Afghanistan dopo violenti scontri

I principali valichi di frontiera tra il Pakistan e l’Afghanistan sono stati chiusi il 12 ottobre, dopo violenti scontri, scoppiati nella notte dopo che l’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver compiuto attacchi aerei. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

