Chiusi i valichi di frontiera tra Pakistan e Afghanistan dopo violenti scontri

I principali valichi di frontiera tra il Pakistan e l’Afghanistan sono stati chiusi il 12 ottobre, dopo violenti scontri, scoppiati nella notte dopo che l’Afghanistan ha accusato il Pakistan di aver compiuto attacchi aerei. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Chiusi i valichi di frontiera tra Pakistan e Afghanistan dopo violenti scontri

Scontri al confine tra Pakistan e Afghanistan, cresce l'instabilità a Islamabad - Violenti combattimenti lungo la frontiera hanno riacceso le tensioni tra i due Paesi dopo un raid pakistano su Kabul contro la leadership dei talebani pakistani (TTP). Secondo asianews.it