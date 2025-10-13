Chiusa la stanza del Pd dopo il crollo dei calcinacci l' assessore Cremonese | Controlli lì e in altri spazi
“Il distacco di una porzione del solaio, scoperto oggi in Comune nella stanza al secondo piano, assegnata al gruppo consiliare del Pd sarà al centro di tutti gli approfondimenti del caso, per accertare le cause di questo episodio, e valutare il da farsi, per poi intervenire di conseguenza”. Lo fa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: chiusa - stanza
Orrore a Vittoria, donna picchiata e chiusa in una stanza: convivente arrestato dopo dieci anni di violenze
Sequestra la madre in una stanza chiusa a chiave, la donna riesce a chiamare i carabinieri
Incendio notturno in un appartamento a Roncafort a Trento nord. Occupanti illesi e danni limitati perché la porta della stanza era chiusa. Una buona abitudine dicono i vigili del fuoco. - facebook.com Vai su Facebook
Chiusa la stanza del Pd dopo il crollo dei calcinacci, l'assessore Cremonese: "Controlli lì e in altri spazi" - A seguito di quanto avvenuto con il cedimento di parte del solaio, l'assessore al Patrimonio fa il punto sulle azioni promosse per fare tutte le verifiche e garantire sicurezza a Palazzo di Città sott ... Come scrive ilpescara.it