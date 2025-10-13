Chiusa la stanza del Pd dopo il crollo dei calcinacci l' assessore Cremonese | Controlli lì e in altri spazi

Ilpescara.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il distacco di una porzione del solaio, scoperto oggi in Comune nella stanza al secondo piano, assegnata al gruppo consiliare del Pd sarà al centro di tutti gli approfondimenti del caso, per accertare le cause di questo episodio, e valutare il da farsi, per poi intervenire di conseguenza”. Lo fa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusa - stanza

Orrore a Vittoria, donna picchiata e chiusa in una stanza: convivente arrestato dopo dieci anni di violenze

Sequestra la madre in una stanza chiusa a chiave, la donna riesce a chiamare i carabinieri

chiusa stanza pd dopoChiusa la stanza del Pd dopo il crollo dei calcinacci, l'assessore Cremonese: "Controlli lì e in altri spazi" - A seguito di quanto avvenuto con il cedimento di parte del solaio, l'assessore al Patrimonio fa il punto sulle azioni promosse per fare tutte le verifiche e garantire sicurezza a Palazzo di Città sott ... Come scrive ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusa Stanza Pd Dopo