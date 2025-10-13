Chiese vietate ai defunti si apre l’iter per la modifica della normativa | Serve trovare un punto di equilibrio

Milano. Il primo confronto ufficiale tra le parti. Un faccia a faccia in cui saranno ascoltate le ragioni di istituzioni e associazioni che sul tema hanno espresso un pensiero o preso una posizione. Lunedì pomeriggio, 13 ottobre, a Milano è in programma la prima audizione convocata dalla Commissione Sanità di Regione Lombardia per dare il via all’iter che potrebbe portare al cambiamento della normativa che vieta l’esposizione delle salme dei defunti nelle chiese. Sui giornali come nelle stanze della politica bergamasca, il dibattito era scoppiato all’inizio della scorsa estate. Nonostante il divieto imposto da un regolamento del ’97, nei borghi montani delle valli bergamasche e in alcuni Comuni della provincia i parroci da tempo mettevano a disposizione i luoghi di culto per rendere omaggio al proprio caro prima dell’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

