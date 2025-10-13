Chiesa di Cefalù alzati e cammina! la Diocesi chiude il XII Sinodo diocesano

Chiesa di Cefalù, alzati e cammina!” con queste parole il Vescovo di Cefalù S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante ha concluso il XII Sinodo Diocesano, invitando l’intera comunità a proseguire con rinnovato slancio il cammino intrapreso dalla Chiesa cefaludense cinque anni fa. Il Vescovo, che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

