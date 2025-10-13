Chiellini Juve upgrade importante nella carriera da dirigente dell’ex difensore | per lui sono pronti questi due ruoli Tutti i dettagli

Chiellini Juve, l’ex capitano raccoglie l’eredità di Calvo e diventa il volto del club nelle sedi che contano: un ruolo di prestigio e responsabilità. Una carriera da leader in campo, un futuro da dirigente di primissimo piano. Il percorso di Giorgio Chiellini all’interno della Juventus è in continua ascesa e, con il nuovo organigramma societario che prenderà forma a novembre, il suo ruolo diventa ancora più centrale e strategico. L’ex capitano, dopo essere entrato nei quadri dirigenziali al termine della sua avventura da calciatore, è pronto a un nuovo, importante upgrade, diventando a tutti gli effetti il volto istituzionale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

