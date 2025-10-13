Chiedono di saldare debiti per effettive prescrizioni mediche ma è una truffa | il furto dei dati di Paziente Consapevole

Dday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un attacco informatico a marzo contro il portale “Paziente Consapevole”, alcuni cittadini lombardi stanno ricevondo oggi mail ingannevoli con vere prescrizioni mediche usate per truffe di recupero crediti. 🔗 Leggi su Dday.it

