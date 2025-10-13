Chiedo scusa | le parole del 14enne che ha accoltellato i genitori nel sonno in lacrime davanti al giudice

Durante l'interrogatorio che ha preceduto la convalida dell'arresto, il 14enne ravennate accusato di aver impugnato un coltello con cui ha colpito i genitori nel sonno ha ripercorso i momenti dell'aggressione e ha detto di essere pentito. Madre e padre non hanno fortunatamente subito gravi conseguenze. Il figlio si è scusato ed è scoppiato a piangere davanti alla gip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: chiedo - scusa

Hamilton, un disastro: "Errore mio, che delusione. Sono dispiaciuto e chiedo scusa"

F1, Lewis Hamilton amareggiato: “Un errore che ha rovinato tutto. Chiedo scusa a tutto il team”

F1 Gp Belgio, qualifiche: pole di Norris su Piastri, magia di Leclerc (3°), Hamilton fuori «Colpa mia, chiedo scusa» | Ecco cos'è successo a Lewis

Ho sottovalutato la cosa e chiedo scusa, i profili falsi con le mie foto e il mio nome, stanno chiedendo soldi alla gente. Sto cercando di mettermi in contatto con la polizia postale per procedere con una denuncia ma non mi risponde nessuno e non so a chi rivol - facebook.com Vai su Facebook

Se mi sbaglio, caro Bruno, chiedo scusa,eh.. - X Vai su X

“Chiedo scusa”: le parole del 14enne che ha accoltellato i genitori nel sonno, in lacrime davanti al giudice - Durante l'interrogatorio che ha preceduto la convalida dell'arresto, il 14enne ravennate accusato di aver impugnato un coltello con cui ha colpito i genitori ... Si legge su fanpage.it

Nino D'Angelo: "Scusami Paolo se ti hanno dato il mio nome", il post per il 14enne morto suicida - Qual è potuta essere la solitudine che ha confuso i pensieri di questo ragazzino di ... Segnala rainews.it