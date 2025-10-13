Chiedo aiuto a un medico per poter morire l’appello di Libera Non è stato trovato un dispositivo per autosomministrare il farmaco
“Il limite della mia sopportazione è stato superato. Chiedo l’aiuto di un medico per poter morire”. È l’appello di Libera, l a 55enne toscana colpita da sclerosi multipla e che essendo paralizzata dal collo in giù, pur avendo ricevuto l’ok al suicidio assistito, non può assumere da sola il farmaco. Il 25 luglio scorso la Consulta – interpellata per l’ennesima volta su un caso di richiesta assistita di fine vita – aveva ribadito il no all’intervento di terzi, dando il via libera a dispositivi comandati da voce e occhi. A ora, però, non esiste alcun dispositivo per permettere l’autosomministrazione del farmaco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
