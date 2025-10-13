Chiede un autografo a Messi e la trovata del tifoso emoziona il web!
Un calciatore dell'Inter Miami Academy, grande tifoso di Lionel Messi, ha incontrato il suo idolo e gli ha chiesto un autografo sul braccio. Paura che possa cancellarsi? Macché! Per scongiurare il rischio, il ragazzo se l'è addirittura tatuato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
