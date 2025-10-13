Chiara Becchimanzi inaugura la nuova stagione di San Luigi Comedy Night

Sabato 18 ottobre alle ore 21.00 arriva alla Sala San Luigi Chiara Becchimanzi con il suo stand up comedy show "Terapia Intensiva – Beata Ignoranza". Chiara Becchimanzi è autrice, regista, stand up comédienne, romanziera e attivista. Debutta in TV su Comedy Central, partecipa a Zelig C-Lab, è nel.

