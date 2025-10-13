Chi sono i sette ostaggi rilasciati ora da Hamas
Fonti israeliane affermano che sette ostaggi sono stati rilasciati dai militanti di Hamas alla Croce Rossa. Saranno presto consegnati all’esercito. Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, sono: Gali Berman. Ziv Berman. Eitan Abraham Mor. Omri Miran. Matan Angrest. Alon Ohel. Guy Gilboa-Dalal. Chi sono i sette ostaggi rilasciati da Hamas. Guy Gilboa-Dalal aveva 22 anni quando venne rapito dal festival musicale Nova durante gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. È stato portato via insieme al suo migliore amico d’infanzia, Evyatar David, 24 anni. Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, nutre una profonda passione per la cultura giapponese, ha imparato la lingua da solo e sogna di visitare il Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - sette
LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: al comando sono in sette
Alessio Lapice e l’addio a Imma Tataranni: “Sono stati sette anni intensi”
La Toscana è sesta per reati ambientali. “Sono sette gli illeciti al giorno, uno ogni tre ore”
VERSO LE ELEZIONI / Presentate nuove liste, sono sette in totale: centristi, europeisti e ambientalisti. «Stefani raccoglie eredità pesanti, la destra ha scelto a Roma mentre noi qui». Il sindaco di Padova Giordani: «La sfida è difficile, ma anche a me dicevano c - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, rilasciati 7 ostaggi in mano ad Hamas. Quando verranno liberati gli altri - Sono stati rilasciati a Gaza i primi sette ostaggi israeliani che erano dal 7 ottobre 2023 nelle mani di Hamas. Si legge su iltempo.it
Ostaggi Gaza, Hamas rilascia i primi sette israeliani. Croce Rossa nella Striscia, familiari in lacrime al punto accoglienza - Alcune famiglie che vivono lontano dal sud di Israele hanno ricevuto messaggi di iniziare a dirigersi verso la base di Re'im al confine con la Striscia di Gaza in vista del previsto ... leggo.it scrive