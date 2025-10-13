Chi sono i sette ostaggi rilasciati ora da Hamas

Fonti israeliane affermano che sette ostaggi sono stati rilasciati dai militanti di Hamas alla Croce Rossa. Saranno presto consegnati all’esercito. Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, sono: Gali Berman. Ziv Berman. Eitan Abraham Mor. Omri Miran. Matan Angrest. Alon Ohel. Guy Gilboa-Dalal. Chi sono i sette ostaggi rilasciati da Hamas. Guy Gilboa-Dalal aveva 22 anni quando venne rapito dal festival musicale Nova durante gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. È stato portato via insieme al suo migliore amico d’infanzia, Evyatar David, 24 anni. Secondo l’Hostages and Missing Families Forum, nutre una profonda passione per la cultura giapponese, ha imparato la lingua da solo e sogna di visitare il Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i sette ostaggi rilasciati ora da hamas

