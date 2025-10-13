Chi sono i 20 ostaggi liberati fa Hamas | 738 giorni nei tunnel di Gaza Sogni e vite spezzate dal rapimento del 7 ottobre

Tel Aviv, 13 ottobre 2025 – Sono stati liberati i  20 ostaggi israeliani rimasti in vita dopo 738 giorni di prigionia. Segregati per due anni nei tunnel sotterranei, divisi da amici e fratelli per aumentare la pressioni psicologica, stamattina sono riusciti a  parlare con le famiglie in videochiamata  prima di rientrare a casa. Sono gli unici sopravvissuti delle  251 persone rapite    durante all’attacco terroristico del 7 ottobre 2023 al raduno musicale del Nova   Festival  nella foresta di Be'eri e dai kibbutz nella zona. L’accordo siglato tra Israele e Hamas ha portato oggi al ritorno a casa dei giovani rimasti in vista e nelle prossime ore dovrebbe essere riconsegnati anche i corpi di quelli che non ce l’hanno fatta: almeno 25 gli ostaggi morti,  secondo lo Stato ebraico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

