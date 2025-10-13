Chi sono i 20 ostaggi liberati dai terroristi di Hamas dopo 783 giorni di prigionia a Gaza

Sono 20 gli ostaggi israeliani, gli ultimi ancora in vita, liberati oggi da Hamas nell'ambito dell'accordo con Israele sul piano di pace elaborato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ecco chi sono:  Il sottufficiale Matan Angrest, 22 anni, è stato catturato a bordo del suo carro armato ai margini della Striscia di Gaza dopo aver tentato di impedire l'infiltrazione di commando di Hamas vicino alla base di Nahal Oz. Gli altri tre membri dell'equipaggio del carro armato sono stati uccisi e i corpi di due di loro sono a Gaza. In un video diffuso dalla sua famiglia nell'aprile 2025 si vede il momento in cui viene prelevato dal suo carro armato e linciato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

