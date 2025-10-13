Chi sono i 20 ostaggi liberati da Hamas | le storie e i nomi

Lettera43.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì mattina Hamas ha liberato gli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora vivi nella Striscia di Gaza, ponendo fine a oltre due anni di prigionia. Un primo gruppo di sette persone – Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv e Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran e Matan Angrest – è stato liberato nelle prime ore della giornata e accompagnato dall’esercito israeliano per una prima valutazione medica. Tutti camminavano autonomamente e sono poi stati riuniti alle loro famiglie in un centro d’accoglienza nel Sud di Israele. Le altre 13 persone sono state affidate alcune ore dopo alla Croce Rossa, che le ha trasferite all’esercito israeliano per lo stesso iter. 🔗 Leggi su Lettera43.it

chi sono i 20 ostaggi liberati da hamas le storie e i nomi

© Lettera43.it - Chi sono i 20 ostaggi liberati da Hamas: le storie e i nomi

In questa notizia si parla di: sono - ostaggi

I 48 del mondo di sotto: chi sono gli ostaggi ancora a Gaza, nelle mani di Hamas

Scandalo in Israele, il ministro Eliyahu svela gli obiettivi della guerra nella Striscia di Gaza affermando che “gli ostaggi non sono la priorità” e scatena una pioggia di critiche

Hamas: "Aiuti sono precondizione per i negoziati". E Netanyahu valuta soluzione militare per liberare gli ostaggi

sono 20 ostaggi liberatiChi sono i 20 ostaggi liberati da Hamas: le storie e i nomi - Lunedì mattina, 13 ottobre, Hamas ha liberato gli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora vivi nella Striscia di Gaza. Da lettera43.it

sono 20 ostaggi liberatiIsraele, chi sono i 20 ostaggi liberati da Hamas dopo 783 giorni di prigionia a Gaza - Sono 20 gli ostaggi israeliani, gli ultimi ancora in vita, liberati oggi da Hamas nell'ambito dell'accordo con Israele sul piano di pace ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono 20 Ostaggi Liberati