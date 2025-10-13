Lunedì mattina Hamas ha liberato gli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora vivi nella Striscia di Gaza, ponendo fine a oltre due anni di prigionia. Un primo gruppo di sette persone – Eitan Mor, Alon Ohel, Ziv e Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran e Matan Angrest – è stato liberato nelle prime ore della giornata e accompagnato dall’esercito israeliano per una prima valutazione medica. Tutti camminavano autonomamente e sono poi stati riuniti alle loro famiglie in un centro d’accoglienza nel Sud di Israele. Le altre 13 persone sono state affidate alcune ore dopo alla Croce Rossa, che le ha trasferite all’esercito israeliano per lo stesso iter. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi sono i 20 ostaggi liberati da Hamas: le storie e i nomi