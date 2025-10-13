Chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas | inizia l’operazione Ritorno a casa

Sono ore di grande trepidazioni e gioia, queste, per i familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas dopo la strage del 7 ottobre 2023. L’organizzazione ha reso noti i nomi delle persone che libererà a momenti. Si tratta di Bar Abraham Kupershtein, Evyatar David, Yosef-Chaim Ohana, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Angrest, Matan Zangauker (figlio di Einav, una delle attiviste più impegnate nella sensibilizzazione della questione ostaggi ), Eitan Horn, Eitan Abraham Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Ariel Cunio and David Cunio. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Chi sono gli ostaggi israeliani liberati da Hamas: inizia l’operazione “Ritorno a casa”

#Gaza Le famiglie degli ostaggi israeliani sono state informate che il rilascio avverrà in due fasi: una prima alle 8 (le 7 italiane) e una seconda tra le 9 e le 10. Lo riferiscono i media israeliani. Foto Liri Agami @bringhomenow - X Vai su X

Una fonte di Hamas ha detto ad Al Jazeera che tutti i 20 ostaggi israeliani ancora vivi sono stati radunati e sono pronti per essere liberati - facebook.com Vai su Facebook

