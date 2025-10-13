Chi si è arricchito col Pnrr | ecco dove sono finiti i primi 70 miliardi di fondi europei

In Italia non si vedevano così tanti soldi dai tempi del Piano Marshall post seconda guerra mondiale. Se prima gestiva, ora lo Stato delega: il Pnrr italiano è in mano alle Spa. Abbiamo elaborato una "speciale" classifica: la top 100 che vale quasi 44 miliardi di euro e la maggior parte dei fondi. 🔗 Leggi su Today.it

Roccapiemonte investe nelle scuole! Sono iniziati i lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia “Enrico Berlinguer”, un nuovo passo nel percorso di ammodernamento dei plessi cittadini. Grazie ai fondi del PNRR, l’obiettivo è garantire ambienti più sic - facebook.com Vai su Facebook

Chi darà più lavoro (grazie al Pnrr): le prime 100 aziende che hanno “vinto” 44 miliardi - Una marea di soldi sull'Italia, mancano ancora 120 miliardi da spendere e sempre più procedure "aggirano" le gare d'appalto: le Spa, statali e non, regnano sovrane. Come scrive today.it

Servizi all’impiego, dopo 5 anni di Pnrr sono “schizofrenici”. Il confronto con l’Europa del sociologo Giubileo - Con la scadenza del Pnrr ormai vicina, le politiche attive del lavoro in Italia si trovano a un nuovo bivio. Scrive ilfattoquotidiano.it