Chi sceglierà tra i due? Di certo Blanca è sempre più convinta a tenere suo figlio anche se dovrà crescerlo da sola

L a terza puntata di Blanca 3 in onda stasera su Rai 1 alle 21.30 apre uno squarcio sulle relazioni padri-figli, a prescindere che siano padri naturali o acquisiti. Ad aprire lo squarcio è il caso di un 18enne caduto dal tetto al mercato del pesce di Genova, mentre viene inseguito dal padre. Dopo il risveglio dal coma del ragazzo, l'uomo viene ucciso. Che cosa c'è dietro? Blanca e Liguori indagano. Tra i due però c'è qualcosa che non va: Michele dopo aver troncato con Veronica, prova una profonda gelosia nei confronti di Domenico, sempre più vicino a Blanca e sempre più convinto che dietro la sparizione di suo figlio ci sia un traffico illegale di bambini Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita»

Di certo Blanca è sempre più convinta a tenere suo figlio, anche se dovrà crescerlo da sola