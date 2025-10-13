Chi non c’è nel governo bis di Lecornu
Dopo giorni di riflessione, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di fidarsi ancora una volta di Sébastien Lecornu e l’ha confermato come premier, nonostante le dimissioni a poco più di un mese dalla prima nomina. In seguito ai colloqui con le diverse forze politiche all’Eliseo (tranne Jean-Luc Melenchon e Marine Le Pen ), il capo dello Stato francese ha verificato che nessuno vuole lo scioglimento del Parlamento né tanto meno elezioni anticipate, per cui dare una seconda possibilità a Lecornu per la conformazione del governo è stata possibile. Macon non ha trovato altri candidati per guidare l’esecutivo né ha voluto giocarsi un’altra carta. 🔗 Leggi su Formiche.net
Nasce il nuovo governo di Sebastien Lecornu, primo Consiglio dei ministri il 14 ottobre
In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico, Macron perde sempre più forze. La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate.
Chi (non) c'è nel governo bis di Lecornu - Dopo giorni di riflessione, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di fidarsi ancora una volta di Sébastien Lecornu e l'ha confermato come premier, nonostante le dimissioni a poco più di u ...
