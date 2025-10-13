Chi non c’è nel governo bis di Lecornu

Formiche.net | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di riflessione, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di fidarsi ancora una volta di Sébastien Lecornu e l’ha confermato come premier, nonostante le dimissioni a poco più di un mese dalla prima nomina. In seguito ai colloqui con le diverse forze politiche all’Eliseo (tranne Jean-Luc Melenchon e Marine Le Pen ), il capo dello Stato francese ha verificato che nessuno vuole lo scioglimento del Parlamento né tanto meno elezioni anticipate, per cui dare una seconda possibilità a Lecornu per la conformazione del governo è stata possibile. Macon non ha trovato altri candidati per guidare l’esecutivo né ha voluto giocarsi un’altra carta. 🔗 Leggi su Formiche.net

chi non c8217232 nel governo bis di lecornu

© Formiche.net - Chi (non) c’è nel governo bis di Lecornu

In questa notizia si parla di: governo - lecornu

Francia: Macron nomina Lecornu primo ministro. L’impresa: formare il nuovo governo. In una situazione finanziaria disperata

Macron affida Matignon al 39enne Lecornu per rilanciare il governo

Francia, Lecornu: governo dovrà collaborare con opposizione

c8217232 governo bis lecornuChi (non) c’è nel governo bis di Lecornu - Dopo giorni di riflessione, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di fidarsi ancora una volta di Sébastien Lecornu e l’ha confermato come premier, nonostante le dimissioni a poco più di u ... Come scrive formiche.net

c8217232 governo bis lecornuVia al “governo di scopo” Lecornu II. Nell’esecutivo qualche tecnico e lo zoccolo duro macronista - La novità è rappresentata da otto esponenti provenienti dalla società civile ... Scrive eunews.it

Cerca Video su questo argomento: C8217232 Governo Bis Lecornu