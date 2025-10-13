Dopo giorni di riflessione, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di fidarsi ancora una volta di Sébastien Lecornu e l’ha confermato come premier, nonostante le dimissioni a poco più di un mese dalla prima nomina. In seguito ai colloqui con le diverse forze politiche all’Eliseo (tranne Jean-Luc Melenchon e Marine Le Pen ), il capo dello Stato francese ha verificato che nessuno vuole lo scioglimento del Parlamento né tanto meno elezioni anticipate, per cui dare una seconda possibilità a Lecornu per la conformazione del governo è stata possibile. Macon non ha trovato altri candidati per guidare l’esecutivo né ha voluto giocarsi un’altra carta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Chi (non) c’è nel governo bis di Lecornu