Chi lascia il Grande Fratello tra Giulio Matteo e Omer | risultati dei sondaggi

Anticipazionitv.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terza puntata di Grande Fratello 2025 e prime tensioni forti tra i concorrenti. Dopo una settimana di emozioni, chiarimenti e nuove discussioni, il reality di Simona Ventura si prepara alla sua prima eliminazione ufficiale. In nomination ci sono Giulio Carotenuto, Matteo Azzali e Omer Elomari: uno dei tre, secondo quanto annunciato dalla conduttrice a Dentro la Notizia, dovrà abbandonare definitivamente la casa. Ma cosa dicono i sondaggi? Chi rischia di più? Simona Ventura annuncia la prima eliminazione del Grande Fratello. Durante la sua ospitata a Dentro la Notizia, Simona Ventura ha anticipato che la puntata di lunedì 13 ottobre sarà decisiva: “ Stasera assisteremo alla prima uscita di questa edizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

