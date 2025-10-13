Chi esce tra Omer Matteo e Giulio? Tra avvicinamenti sospetti e liti furiose Simona Ventura dovrà gettare tanta acqua sul fuoco

G rande Fratello 2025, atto terzo. Stasera, lunedì 13 ottobre 2025, su Canale 5 alle 21:20 va in onda la terza puntata del reality condotto da Simona Ventura. E ci sarà spazio per la prima eliminazione ufficiale di questa edizione. Non mancheranno nemmeno i chiarimenti su tutto quello che accaduto nella Casa nell’ultima settimana. Intanto Anita Mazzotta, tra le preferite del pubblico, ha lasciato il gioco all’improvviso due giorni fa.  Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Simona Ventura ha un bel problema: trovare pubblico per il suo “Grande Fratello 2025”. Le prime nomination Grande Fratello 2025, anticipazioni terza puntata, news, caso Anita Mazzotta, eliminazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

