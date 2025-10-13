Chi è Raffaele Rocco il sindaco eletto ad Aosta per appena 15 voti

L’alleanza tra autonomisti e Pd si conferma ad Aosta. Ingegnere nucleare e dirigente pubblico, Raffaele Rocco, 63 anni, è diventato infatti il nuovo sindaco di Aosta. Eletto con soli 15 voti di scarto, ha vinto con il 50,06% dei voti. Oggi porta a Palazzo civico un profilo tecnico e una sfida politica tutta da costruire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta

Ballottaggio Aosta: Raffaele Rocco eletto sindaco per soli 15 voti

