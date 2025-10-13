Chi è Raffaele Rocco il sindaco eletto ad Aosta per appena 15 voti
L’alleanza tra autonomisti e Pd si conferma ad Aosta. Ingegnere nucleare e dirigente pubblico, Raffaele Rocco, 63 anni, è diventato infatti il nuovo sindaco di Aosta. Eletto con soli 15 voti di scarto, ha vinto con il 50,06% dei voti. Oggi porta a Palazzo civico un profilo tecnico e una sfida politica tutta da costruire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: raffaele - rocco
Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta
Ballottaggio Aosta: Raffaele Rocco eletto sindaco per soli 15 voti
È Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. Il ballottaggio all’ultimo respiro è terminato alle 3.25 nel polo di scrutinio delle Scuole Einaudi. La coalizione Rocco-Fadda ha vinto su Girardini-Furci con uno scarto di 15 schede: 6.420 a 6.405. Vai su Facebook
Aosta, Raffaele Rocco è il nuovo sindaco per 15 voti - X Vai su X
Chi è Raffaele Rocco, il sindaco eletto ad Aosta per appena 15 voti - Ingegnere nucleare e dirigente pubblico, Raffaele Rocco, 63 anni, è diventato infatti il nuovo ... Si legge su fanpage.it
Raffaele Rocco (csx) è il nuovo sindaco di Aosta per soli 15 voti. Chiesto il riconteggio - Per soli quindici voti di scarto, Raffaele Rocco, 63 anni, ingegnere, è stato eletto nuovo sindaco di Aosta. Segnala tg.la7.it