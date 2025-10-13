Chi è Ndiaga Sall rifugiato politico prenotato da Corvino che a 16 anni impressiona in Serie D
Ndiaga Sall ha solo 16 anni ma sta già facendo parlare di lui da tempo. Attualmente l'attaccante senegalese gioca in Serie D col Nardò ma su di lui ci sono Juve, Bayern, PSG e Real. A spuntarla però potrebbe essere il Lecce di Corvino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: ndiaga - sall
Il gol di Ndiaga #Sall, talentino classe 2009 del Nardò che ha deciso la sfida contro l'Afragolese - facebook.com Vai su Facebook
Ndiaga Sall: il nuovo Yamal sogna di arrivare tra i grandi https://trnews.it/2025/10/08/ndiaga-sall-il-nuovo-yamal-sogna-di-arrivare-tra-i-grandi/… - X Vai su X
Chi è Ndiaga Sall, rifugiato politico “prenotato” da Corvino che a 16 anni impressiona in Serie D - Attualmente l’attaccante senegalese gioca in Serie D col Nardò ma su di lui ci sono Juve, Bayern, PSG e Real. Riporta fanpage.it
Lecce, "Corvinata": prenotato Ndiaga Sall, rifugiato politico di 16 anni seguito da Juventus e Milan - Il giovane talento senegalese classe 2009 gioca al Nardò in Serie D. Lo riporta calciomercato.com