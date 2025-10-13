Chi è Ndiaga Sall rifugiato politico prenotato da Corvino che a 16 anni impressiona in Serie D

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ndiaga Sall ha solo 16 anni ma sta già facendo parlare di lui da tempo. Attualmente l'attaccante senegalese gioca in Serie D col Nardò ma su di lui ci sono Juve, Bayern, PSG e Real. A spuntarla però potrebbe essere il Lecce di Corvino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ndiaga - sall

