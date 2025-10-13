Chi è Miriam Adelson la miliardaria ebrea americana che c' è dietro l' accordo di pace

Feedpress.me | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il suo look da popstar, gli occhialini tondi e i capelli bianchi lunghi se ne è stata ad ascoltare attenta il discorso di Trump alla Knesset applaudendo in silenzio. Fino a che The Donald non l’ha stanata, chiamandola per nome, Miriam, chiedendole di alzarsi, esponendola alle telecamere ufficiali e alle tv di tutto il mondo. Miriam Adelson, ebrea americana, detta Miri, è la miliardaria-ombra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

chi 232 miriam adelson la miliardaria ebrea americana che c 232 dietro l accordo di pace

© Feedpress.me - Chi è Miriam Adelson, la miliardaria ebrea americana che c'è dietro l'accordo di pace

Approfondisci con queste news

232 miriam adelson miliardariaChi &#232; Miriam Adelson, la miliardaria ebrea americana che c'è dietro l'accordo di pace - Con il suo look da popstar, gli occhialini tondi e i capelli bianchi lunghi se ne è stata ad ascoltare attenta il discorso di Trump alla Knesset applaudendo ... gazzettadelsud.it scrive

232 miriam adelson miliardariaMiriam Adelson, la miliardaria Usa dietro l'accordo di pace - Con il suo look da popstar, gli occhialini tondi e i capelli bianchi lunghi se ne &#232; stata ad ascoltare attenta il discorso di Trump alla Knesset applaudendo in silenzio. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Miriam Adelson Miliardaria