Chi è Licina il talento del Bayern Monaco monitorato dalla Juve | in Germania sono sicuri | È Il nuovo Yildiz
Chi è Licina, il talento del Bayern Monaco monitorato dalla Juve: tutti i dettagli sul calciatore monitorato. Un’operazione in stile Kenan Yildiz, un altro gioiello da strappare al settore giovanile del Bayern Monaco. Il calciomercato Juventus si muove con decisione sul mercato dei giovani talenti e, come riportato dal giornalista tedesco Christopher Michel, avrebbe avviato una trattativa concreta per Adin Li?ina. Ma chi è questo giovane fantasista che ha stregato gli scout bianconeri? Adin Li?ina è un centrocampista offensivo nato il 6 gennaio 2007. Di nazionalità tedesca ma con origini montenegrine (la sua famiglia è di Bijelo Polje), è considerato uno dei talenti più puri del calcio teutonico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
