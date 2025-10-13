Chi è Laura De Marchi di Tu Si Que Vales attrice e comica | prima di insultare Ferilli fece uno scherzo a Venier

Nella puntata dell'11 ottobre di Tu Si Que Vales, Laura Marchetti ha litigato e insultato Sabrina Ferilli. In realtà, però, non è come sembra: il vero nome della concorrente è Laura De Marchi ed è un'attrice e stand up comedian di professione. Nel 2015 era già andata nello show e aveva organizzato uno scherzo a Mara Venier, facendola piangere.

È stato un Sabato speciale. Ringrazio Isabella e Sonia Marchi, Paolo La Ganga, Laura Smussi, Chiara Todeschi (Eleonora Beddini e Giulio Decembrini per la Loro Amicizia) e mia Sorella e infine Tutto il Mio Gruppo del Terra Cielo per una serata di condivisio Vai su Facebook

Rocco Ciarmoli e Laura De Marchi sabato 15 e domenica 16 ottobre con "Una coppia quasi perfetta" presso Arcadia APS (Sala Paolo Poli), Ostia Lido (Roma).

Pordenone: a Zoppola "Finalmente mi concedo" con Laura De Marchi – 27 nov 2015 - L'inizio della stagione ERT ha avuto per protagoniste le donne con spettacoli come Wonder Woman, Vecchia sarai tu!