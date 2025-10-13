Chi è Eugenio Giani rieletto governatore della Toscana dopo le elezioni regionali 2025

Eugenio Giani è il vincitore delle elezioni regionali in Toscana e nuovo presidente di Regione: gli elettori lo hanno riconfermato per il secondo mandato. Il 66enne con un lungo passato da consigliere comunale fiorentino ha vinto con il 55% dei voti circa, superando Alessandro Tomasi del centrodestra, fermo poco sotto il 40%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

